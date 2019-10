Podcast | Kan Max voor het derde jaar op rij zegevieren in Mexico?

Bijzondere herdenking Senna bij komende GP van Brazilië

17 oktober Formule 1-icoon Ayrton Senna krijgt een bijzondere herdenking op zaterdag 9 november in het Ibirapuera Park van São Paulo. De Braziliaan, die drie keer de wereldtitel veroverde en in 1994 tragisch verongelukte tijdens de Grote Prijs van San Marino, is een legende in zijn land en heeft bij veel fans van de Formule 1 een bijna mythische status.