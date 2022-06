Podcast | ‘Het was een grote goednieuwsshow rond Max Verstappen in Canada’

Hij had nog nooit gewonnen in Canada, maar sinds dit weekend kan Max Verstappen ook dat van zijn bucketlist wegstrepen. De Nederlander won de negende grand prix van dit seizoen en heerste het hele weekend. Een weekend dat vooral in het teken stond van porpoising, alweer. Daarover praat Etienne Verhoeff na met AD F1-watcher Marijn Abbenhuijs vanuit Canada.

,,De race is eigenlijk niet spannend geweest”, concludeert Abbenhuijs een aantal uur na de zege van de Nederlander. ,,Verstappen deed bijna of Sainz sneller was dan hij. Maar de Spanjaard kon bijblijven of het gat verkleinen dankzij DRS. Maar ik heb nooit het idee gehad dat Verstappen deze race zou verliezen. Hij bleef zo constant en onaantastbaar. Verstappen was echt dominant.”

De zege in Canada was alweer de zesde overwinning dit seizoen voor Verstappen. En het gat met de nummer twee in het WK klassement, Perez, is alweer 46 punten. ,,Sinds de betrouwbaarheidsproblemen in de eerste en derde race van het seizoen is het eigenlijk een goednieuwsshow geworden rondom Verstappen. Ze ontwikkelen zich zo goed en snel bij Red Bull, dat zo’n weekend in Canada wel was te verwachten.”

Het verhaal dit weekend dat was natuurlijk de maatregelen die de FIA wil nemen tegen porpoising. ,,Donderdag kwam dat bericht van de FIA dat ze het wilden verhelpen. De teams kunnen dat zelf natuurlijk door de auto wat hoger te zetten, maar dan verliezen ze snelheid. Ze moeten naar hun coureurs luisteren als die er last van hebben. Daarbij kreeg ik het idee dat de FIA alle auto’s omhoog ging zetten als verplichting. Dat zou dus voordeel voor het klagende Mercedes. Maar de FIA gaat controleren of een team last heeft van de porpoising door de onderkant van de wagen te gaan controleren. Als dat het geval is, dan moet het team de wagen omhoog zetten van de FIA. Maar dat gaan ze per team bekijken.”

Verder bespreken ze terugkeren in Canada, de glimlach bij Lewis Hamilton en de foutjes van Perez.

Beluister Pitstop nu via AD.nl, de AD App of jouw favoriete podcastplayer.

Volledig scherm Podcast Formule 1: Max Verstappen. © Reuters, DPG Media

