Podcast Formule 1 | ‘Het leek wel een bowlingbaan op het circuit’

Chaos. Dat omschrijft de race in Australië dit jaar wel. Drie rode vlaggen. Kapotte auto’s. Enige zekerheid: de overwinning van Max Verstappen. Over de race in Melbourne praat Etienne Verhoeff na in een nieuwe Pitstop met Marijn Abbenhuijs die voor het AD Down Under was.

,,Alleen die start al was geweldig”, blikt Abbenhuijs terug op de derde race van het seizoen. ,,Dat begon met beide Mercedessen die voor Verstappen terecht kwamen in het begin van de race. Heel netjes. Ik houd overigens wel een dubbel gevoel over aan de woorden van Wolff en Hamilton onlangs over de wagen. Het is niet zo slecht als zij een paar weken geleden zeiden en waarbij ze het team afvielen.”

De echte chaos ontstond pas in de slotfase. Na de tweede rode vlag en de herstart van de race. De sprintrace over drie rondjes eindigde in een chaos op de baan. ,,Bij de persconferentie met de top 3 was ook de vraag of je dan denkt aan aanvallen of verdedigen bij die herstart. Hamilton en Alonso zeiden beiden dat het instinct van een coureur is om aan te vallen. Bij Hamilton werd dat versterkt natuurlijk door die twee slechte starts van Verstappen. Uiteindelijk gebeurt er bij die tweede rode vlag niets bij die top drie, maar daarachter was het een tombola. Het leek wel een bowlingbaan op het circuit.’

Beluister Pitstop nu terug via AD.nl, de AD App of jouw favoriete podcastplatform. Pitstop is er iedere zondag.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2023

Volledig scherm Etienne Verhoeff en Marijn Abbenhuijs (rechts). © Maarten Visser