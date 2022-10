Podcast Formule 1 | 'Deze race in Japan stond symbool voor het seizoen van Max Verstappen'

,,Het was een historische dag’, begint Abbenhuijs gelijk in de podcast. E,,en Nederlander is voor de tweede keer wereldkampioen Formule 1 geworden. Met een race die wel symbool staat voor het hele seizoen. Een moeizame start, maar ondanks dat wist hij Leclerc voor te blijven. En daarna reed hij als een komeet weg. Het is een masterclass geweest dit seizoen.”

Maar het feit dat hij wereldkampioen was geworden, was voor velen in eerste instantie een groot vraagtaken. ,,Uiteindelijk zat er wel een hele blije Verstappen bij de pers. Je zag wel echt ontlading en hij genoot er heel erg van. Hij vertelde ook dat vorig seizoen emotioneler was, maar deze titel was beter. Omdat hij dit seizoen niet zomaar kan kopiëren. Maar in de perszaal dachten we in eerste instantie dat de FIA het helemaal fout had. We hadden de reglementen gelezen en de FIA had ook niet gecommuniceerd wat de regels zouden worden nu we een verkorte race hadden.”