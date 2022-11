Podcast | ‘Ferrari is het Feyenoord van de Formule 1’

Met samenvatting Charles Leclerc crasht, Max Verstappen eindigt bandentest als zesde: ‘Alles werkt vrij goed’

Max Verstappen is in de tweede vrije training op het Autódromo Hermanos Rodríguez als zesde geëindigd. De training stond in het teken van het testen van Pirelli's prototype-banden voor het seizoen 2023 en George Russell eindigde bovenaan, ver voor Yuki Tsunoda en Esteban Ocon.

29 oktober