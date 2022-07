Podcast | 'Ferrari en Charles Leclerc zijn nog niet klaar voor een titelstrijd met Max Verstappen’

De vraag is of Leclerc er mentaal doorheen zit. En de vraag is ook of Verstappen de Grand Prix in Frankrijk wel had gewonnen als Leclerc was blijven rijden. ,,Ik denk dat Max de race zonder de crash van Leclerc ook wel had gewonnen. Verstappen heeft een rondje of 12 geprobeerd Leclerc in te halen in het begin. Dat lukte niet. En dan komen ze met de undercutstrategie bij Red Bull. Zo hebben ze vorig jaar ook gewonnen in Frankrijk van Hamilton en Bottas. Als Red Bull zo de regie voert in de race, dan moet Ferrari reageren. Vandaag hebben we gezien dat ze daar niet altijd heel goed in zijn.”