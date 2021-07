Pitstop Podcast | Max loopt uit op Hamilton: ‘De wanhoop en onmacht bij Mercedes sprak boekdelen’

Hamilton: ‘Red Bull is zó snel, het verschil is enorm’

20 juni Lewis Hamilton is het gewend om te winnen in de Formule 1, maar de zevenvoudig wereldkampioen wordt dit seizoen bij vlagen overvleugeld door Max Verstappen. ,,We moeten concluderen dat zij op dit moment gewoon een betere auto hebben”, zei Hamilton na de Grote Prijs van Frankrijk, waarin hij tweede werd achter zijn Nederlandse rivaal.