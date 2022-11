Pitstop: ‘Max Verstappen is persona non grata in Mexico’

FIA-baas vreest voor toekomst autosport door online haat: ‘Aanhouden­de gif heeft een crisispunt bereikt’

De mate van online haat heeft een crisispunt bereikt en brengt de autosport in gevaar, stelde de voorzitter van de autosportbond FIA Mohammed Ben Sulayem dinsdag in een column op motorsport.com. Hij reageerde ermee op doodsbedreigingen die een vrouwelijke Formule 1-steward onlangs ontving via sociale media.

