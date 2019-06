Pijn bij Ferrari en Vettel zit erg diep

Door Rik Spekenbrink



‘Iemand nog vragen over Frankrijk?’ Sebastian Vettel was gistermiddag in het stampvolle ‘media motorhome’ van Ferrari een tikkeltje naïef. Nee, natuurlijk waren er geen vragen over Frankrijk en de grand prix van zondag. Als je via een omweg in beroep gaat tegen een veelbesproken straf van twee weken geleden, en de ‘hoorzitting’ is voor deze vrijdagmiddag gepland, kun je moeilijk verwachten dat daar geen vragen over komen. Perschef Silvia probeerde met man en macht om het leger journalisten naar een ander onderwerp te sturen, maar via U-bochten ging uiteindelijk bijna iedere vraag over Canada.



Hoe zat het ook alweer? Vettel ging in Montréal de gehele race aan de leiding. Maar in ronde 48 schoot hij in het gras. Bij terugkeer op het asfalt hinderde hij nummer twee Lewis Hamilton, die vol op de rem moest om een botsing te voorkomen. Al snel kreeg Vettel over de boordradio te horen dat de jury hem een tijdstraf van vijf seconden had gegeven vanwege het ‘onveilig terugkeren op de baan’. Het kostte Vettel de zege, die ging opnieuw naar Hamilton. De Duitser was woedend, en schopte na afloop een scène door het bordje ‘1’ voor de auto van Hamilton te vervangen voor de ‘2’. Eenmaal afgekoeld zei Vettel op deze manier de liefde voor de Formule 1 te verliezen.