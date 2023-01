Pietro Fittipaldi opnieuw reserverijder Formule 1-team Haas

De in Miami geboren Fittipaldi reed in zijn carrière al twee keer een grand prix. Hij verving in de laatste twee races van 2020 de geblesseerde Romain Grosjean. ,,Continuïteit en consistentie zijn de sleutels tot succes in de Formule 1 en dat Pietro bij het team blijft in 2023 sterkt mijn overtuiging dat we een goede basis hebben”, aldus teambaas Günther Steiner. ,,Pietro heeft bewezen dat hij kan presteren en klaar is op elk moment achter het stuur te kruipen.”