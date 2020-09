Piastri profiteert van crash concurrent en pakt titel in Formule 3

De 19-jarige Sargeant belandde na een botsing in de grindbak. De Amerikaan zag zijn titelkansen daardoor in rook opgaan. Met de Fransman Théo Pourchaire had Piastri nog een concurrent voor het kampioenschap. De 17-jarige coureur moest negen punten goedmaken op de Australiër. Pourchaire zette op Mugello alles op alles en eindigde in de slotrace als derde, maar kwam net te kort om Piastri van de titel af te houden. Het verschil tussen de twee was drie punten (164-161).



Richard Verschoor kwam op Mugello als vijfde over de finish, de zege ging naar de Nieuw-Zeelander Liam Lawson. In het klassement eindigde de 19-jarige Verschoor op de negende plaats met 69 punten.



De Formule 3 kijk je op Ziggo Sport.