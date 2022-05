Pérez nu de grootste concurrent voor Verstappen? ‘Max of Checo kampioen, het maakt ons niet uit’

Lewis Hamilton kan weer lachen, Max Verstappen mist nog balans: ‘Moeten middenweg vinden’

Achtereenvolgens de derde en de vijfde tijd in de vrijdagtrainingen op het circuit van Barcelona, was een magere oogst voor Max Verstappen. De regerend wereldkampioen heeft na twee zeges het momentum, maar stond vandaag achter de Ferrari's en later ook de Mercedessen. ,,Het is duidelijk dat we over één ronde nog wat werk te doen hebben.”

20 mei