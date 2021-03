Pérez niet bij Red Bull om de knecht te spelen: ‘Combinatie met Max kan vuurwerk opleveren’

Door Arjan Schouten



Laat u niet in de luren leggen door zijn mooie woorden of door zijn beloftes. Ook Sergio Pérez rijdt in de eerste plaats in de Formule 1 voor zichzelf. Niet om Max Verstappen van dienst te zijn, niet om knecht te spelen bij Red Bull Racing. Nee, ­Pérez rijdt vooral voor Pérez.