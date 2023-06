Pérez is spoor van Verstappen volledig bijster: ‘Sergio overleeft al 2 jaar naast Max, dat is al een prestatie’

Het is de zoveelste ploegmaat die niet in de pas loopt bij Verstappen, die eerder Daniel Ricciardo, Pierre Gasly en Alexander Albon op hun plaats zette. ,,Maar Sergio houdt het toch al twee jaar uit naast Max, wat op zich ook al een prestaties is”, reageerde Helmut Marko. ,,Dat is al best lang.”

Het uitblijven van prestaties aan de andere kant van de garage, zo maakte Verstappen heel duidelijk in Canada , is ‘niet zijn probleem’. Die bal ligt bij het team. Dus werd Christian Horner in Montréal al voorzichtig gevraagd of Pérez zijn contract, dat nog loopt tot eind volgend jaar, wel gaat uitdienen. De teambaas besloot even de rust te bewaren.



,,Sergio staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap, hij is de enige andere coureur die races heeft gewonnen, naast Max. We moeten hem door deze moeilijke periode steunen en ik weet zeker dat hij snel weer in vorm zal zijn”, aldus Horner. ,,Wat hij nodig heeft is één sterk weekend.”