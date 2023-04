Pech voor Gasly: Alpine vat vlam tijdens vrije training Azerbeidzjan

Vrije training 1 LIVE Formule 1 | Max Verstappen heeft Sergio Pérez en Charles Leclerc voor zich in enige training

De Formule 1 gaat het dit weekend helemaal anders doen. De GP van Azerbeidzjan is de eerste waar wordt gewerkt met een zogenaamde ‘Sprint Shootout’ en dat betekent dat de coureurs maar één trainingsuur hebben om zich klaar te stomen voor de rest van het GP-weekend. Hoe dit Max Verstappen en co vergaat in VT1, volgen we vanaf 11.30 uur in dit liveblog!