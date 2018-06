Pakt Verstappen eerste pole in Canada?

Door Arjan Schouten



En weer was Max Verstappen de snelste op het Circuit Gilles Villeneuve in de laatste vrije training, net als in de eerste twee sessies op vrijdag. Nu kwam hij in de RB14 op de hypersofts tot 1.11,599 en hield hij Ferrari-coureurs Sebastian Vettel(0,049) en Kimi Raïkkönen (0,051) net achter zich. Lewis Hamilton volgde in zijn Mercedes op 0,107.



Natuurlijk hebben de rode en zilveren wagen in de kwalificatie net altijd wat meer vermogen, de veelbesproken 'party mode'. Maar veelzeggend is het wel, die snelheid die Red Bull Racing ook in Canada weer laat zien. Vanaf de eerste training in Monaca, twee weken terug, was er geen sessie meer in de Formule die niet beëindigd werd met een Red Bull-bolide op de eerste plaats. Daniel Ricciardo was in Monaco ook de snelste in de drie vrije trainingen, om daarna pole en de winst te pakken in het prinsdom. Een heel hoopgevend uitgangspunt voor Verstappen.