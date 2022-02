Oud zeer van Abu Dhabi wordt opgeborgen: tijd voor een nieuw succesverhaal met nieuwe auto’s

Door Arjan Schouten



Gewapend met een mok koffie sjokt Lewis Hamilton even voor de klok van 9 uur een wenteltrap af. De pitbox van Mercedes uit, de eigen garage door, zo de pitstraat van het lege Circuit de Catalunya in. De Brit heeft nog vrij, deze frisse eerste testochtend, maar zijn wekker rinkelde niettemin vroeg. Als de zon voorzichtig boven de lege tribunes komt prikken, speelt de zevenvoudig wereldkampioen voor spion. Weggedoken in een lange beige regenjas en dito broek, mengt hij zich tussen de persfotografen, die foto’s maken van alles waar ook hij naar op zoek is. Vleugels, sidepods, aerodynamische foefjes, de nieuwe grote wielen. ,,Het is zo interessant om te zien welke route de concurrentie heeft genomen, deze winter. Alles aan deze auto’s is gloednieuw’’, legt Hamilton later uit als hem gevraagd wordt naar zijn wonderlijke uitstapje.