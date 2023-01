Organisatie Formule 1 overweegt uitbreiding van het aantal teams en coureurs

Nyck de Vries test dinsdag in Abu Dhabi al Formule 1-auto van AlphaTauri

Nyck de Vries stapt dinsdag in Abu Dhabi al in de Formule 1-auto van zijn nieuwe team AlphaTauri. Met toestemming van zijn huidige werkgever Mercedes komt de 27-jarige Fries in actie tijdens de Young Driver Test op het Yas Marina-circuit, waar zondag de laatste grand prix van het seizoen werd verreden.

21 november