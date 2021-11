Oppermachtige Hamilton wint in Qatar en hijgt Verstappen in de nek, titelstrijd naar kookpunt

GP van QatarSchade beperkt na een gridstraf, met de tweede plaats én een bonuspuntje (snelste ronde) achter de veel te rappe Lewis Hamilton. Ook na Qatar leidt Max Verstappen nog het WK en in Saoedi-Arabië wacht zelfs een eerste (flinterdunne) titelkans. Maar zijn titeluitzicht werd er niet beter op in Qatar, waar Hamilton weer domineerde en Fernando Alonso (40) verrassend mee op het podium mocht.

Door Arjan Schouten



De eerste GP van Qatar was amper halverwege en Max Verstappen geloofde het wel. Koersend op P2, ver achter Lewis Hamilton en zonder bedreigingen van achteren, nam hij maar eens contact op met de pitmuur. ,,Zeg, zullen we een beetje lol gaan maken? Beetje pushen of zo? Want tweede worden we hier toch wel, sowieso.“Het waren woorden die pasten bij de Verstappen die Qatar het hele weekend zag. Nog altijd WK-leider, maar hij voelt Lewis Hamilton naderen en dat deed iets met zijn gemoedstoestand en dat van zijn entourage. Pa Jos trok hardop de legaliteit van de (vleugel en motor van) Mercedes in twijfel, spoorde de autosportpolitie aan tot grondig onderzoeken. En topadviseur Helmut Marko bekritiseerde de gridstraf die Verstappen in extremis nog van de stewards kreeg, vanwege het negeren van dubbel geel in de slotronde van de kwalificatie. Allemaal terecht volgens de regels, maar in alle emoties die horen bij dit verhitte kampioenschap, ook wel weer een begrijpelijke reactie.

Lewis Hamilton was in Qatar weer oppermachtig.

Het raceweekend op het International Circuit van Losail was natuurlijk al enorm bewogen, nog voor er een meter geracet werd. Eerst het gedoe over het (uiteindelijk afgekeurde) verzoek van Mercedes om de bijna-botsing in Brazilië nog eens onder de loep te nemen. Daarmee gepaard gaande de niet te stoppen verbale oorlog tussen Mercedes en Red Bull Racing. En daar bovenop kwam ook nog eens die gridstraf (5 plaatsen), omdat Verstappen geen vaart mindere met dubbel geel.

,,Een cruciale klap in de titelstrijd”, noemde Christian Horner die penalty voorafgaand aan de GP, toen Verstappen van P2 naar P7 moest. Maar de vraag is of Max Verstappen van P2 wél wat had kunnen doen tegen het tempo van Hamilton. Die bleek net als in Brazilië zoals gevreesd veel te rap.

Op de woestijnomloop schoot Verstappen meteen bij de start al van 7 nar P4, om vervolgens binnen vijf ronden weer op te klimmen naar P2, op vier tellen van Hamilton. Op papier kreeg Qatar zo alsnog het titelgevecht terug, maar op niet de meest sprankelende ronde van de Formule 1-kalender, bleek het zoals gevreesd een ongelijke strijd. De enige spanning zat ’m in wie er met dat ene bonuspuntje voor de snelste ronde aan de haal ging, met Valtteri Bottas ver achteruitgeslagen en uiteindelijk zelfs tot opgeven gedwongen. Dat ene puntje ging naar Verstappen, die ’m al tot tweemaal toe geklokt had en in extremis onder een virtual safetycar nog eens extra kon stoppen voor vers rubber.

Zo verkleinde Hamilton de voorsprong van Verstappen in het WK van 14 naar 8 punten. Met nog twee races te gaan gloort voor de Limburger in Saoedi-Arabië zo over twee weken dus een minimaal titelkansje, als hij daar minimaal 19 punten meer scoort dan Hamilton. Aannemelijker is echter dat het gevecht duurt tot de laatste race in Abu Dhabi, het scenario waar de sport natuurlijk op hoopt.

,,De startpositie was een beetje lastig, maar ik was gelukkig heel goed weg en snel terug op P2", aldus Verstappen in het interview met Jenson Button direct na de race. ,,Het snelste rondje noteren was vooral ook heel belangrijk. Nog twee races te gaan en ik voel me er goed bij. Het blijft een spannend gevecht tot het einde.”

,,Back-to-back zeges, dat is heel fijn in deze fase van het seizoen”, vertelde de Britse winnaar. ,,Ik was heel blij met de auto, het team heeft geweldig werk geleverd. Op naar de volgende twee races, ik heb er zin in.”

Misschien wel het mooiste verhaal in Qatar: de 98ste podiumplaats voor Fernando Alonso. De 40-jarige Spanjaard van Alpine profiteerde optimaal van de pech van Valtteri Bottas, wist Sergio Pérez knap achter zich te houden en werd ook nog uitgeroepen tot ‘Driver of the Day’. Het betekende de eerste podiumplaats voor Alonso sinds Hongarije 2014. ,,Ongelofelijk. Eindelijk weer op het podium na zeven jaar wachten. De auto was aan het vliegen, gisteren ook al. Geweldig mooi dit, ook voor het team.”

