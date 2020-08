Opnieuw is ‘eenzame’ Verstappen slachtoffer van dominantie Mercedes: ‘Ik kon ze niet bijhouden’

Hamilton ziet nog altijd gevaar in Verstappen: ‘Zitten in race dicht op elkaar’

28 augustus Hoewel Max Verstappen keer op keer vertelt dat de auto’s van Mercedes te snel zijn voor zijn Red Bull en hij dit seizoen niet nog serieus om de wereldtitel kan strijden in de Formule 1, denkt Lewis Hamilton er anders over. De zesvoudig wereldkampioen, die vier van de zes verreden races won en riant leidt in het kampioenschap, ziet nog steeds gevaar in Verstappen. ,,Als je kijkt naar de uitslagen, dan is het qua punten heel close. Red Bull heeft sterk gepresteerd en komt in de races steeds dichterbij. Voor mij is Verstappen nog steeds een kandidaat voor de titel.”