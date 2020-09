Opgetogen Verstappen na P3: ‘Verschil van dag en nacht met Monza’

Na een frustrerend weekend waarin hij bijzonder ontevreden was, kan Max Verstappen in Mugello weer lachen. Starten van P3 op een circuit waar hij meteen fan van is, kort achter de Mercedessen. ,,Vooralsnog is dit een erg positief weekend voor ons.”

Door Arjan Schouten



Max Verstappen merkte het in de trainingen al, die vloeiende rappe ronde van Mugello vol uitdagend bochtenwerk ligt zijn RB16 veel beter dan het stampwerk op Monza. Waar hij in Lombardije de Mercedessen geen moment kon volgen, blijft hij in Toscane wel weer kort in het spoor van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. En dat komt zijn gemoed bijzonder ten goede. ,,De auto liep hier meteen goed. Een verschil van dag en nacht met Monza”, vertelde de Limburger opgetogen na de kwalificatie waarin hij ‘gewoon’ weer P3 pakte, na die teleurstellende vijfde startplek in Monza, waar hij de finish niet haalde. ,,Vooralsnog is het een erg positief weekend voor ons. We zitten er duidelijk weer dichter op bij Mercedes en dan daar ben ik wel gelukkig mee. We komen sterk terug na Monza en dat is fijn.”

Volledig scherm © AFP Een terugkeer in de top-3 was ook wel verwacht vooraf. Monza ligt Red Bull Racing al jaren niet en op zogenaamde ‘high-downforce’ circuits met veel bochtenwerk zoals Monaco en dus ook Mugello zijn ze traditioneel veel beter. Maar wat ongetwijfeld ook mee heeft geholpen is het veldwerk dat de Limburger vooraf zelf heeft verricht. Een aantal weken terug nam hij de moeite om naar Toscane af te reizen om op Mugello alvast een dag rondjes te draaien in een GT-auto. ,,Natuurlijk geen F1-wagen, maar het geeft je wel een betere indruk dan de simulator. En dat heeft me echt wel een beetje geholpen, ook met de set-up van de auto. Het gaf me een goed idee hoe we hier moesten beginnen. Ik denk dat we in tegenstelling tot eerdere weekenden met een prima set-up aan de trainingen begonnen. Dat zorgde toch een beetje voor een kick-start.”

Zo herstelde Verstappen de orde door op P3 terug te keren en met Alexander Albon op P4 draaide Red Bull Racing als team sowieso een prima kwalificatie. ,,Misschien had ik nog wel iets meer van Q3 verwacht, want mijn eerste rondje was niet de beste van mijn leven”, bekende Verstappen. ,,Die tweede ronde wilde ik meer en ik slaagde er ook in wat tijd goed te maken, maar net toen stak de wind een beetje op en werd het circuit een fractie langzamer. Maar goed, veel meer had er toch ook niet in gezeten. Ik heb geen moment gedacht Mercedes te kloppen, P3 is gewoon prima hier.”

Wat volgens Verstappen mogelijk is in de eerste Formule 1-race ooit op Mugello? ,,Mwah, qua topsnelheid zitten we er nu wel goed bij. Alleen inhalen is hier weer niet zo gemakkelijk”, beseft de coureur, die heel het weekend wel de snelste tijden klokte in de derde en laatste sector van het circuit. ,,Die twee bochten daar geven me een beetje voordeel. Maar ik hoop toch vooral dat ik de Mercedessen kan volgen in die andere twee sectoren, want dat gaat toch de sleutel zijn.”



