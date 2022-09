Op Ducati-coureur Francesco Bagnaia staat ook in San Marino geen maat

De Spanjaard Maverick Viñales eindigde als derde. Voor Bagnaia betekende de zege in Italië zijn vierde op rij. Hij won eind juni de TT van Assen en daarna de Britse grand prix op Silverstone en de Grote Prijs van Oostenrijk. Bagnaia is de eerste Ducati-rijder die vier races op rij heeft gewonnen.

Fabio Quartararo, die aan de leiding gaat in het klassement om de wereldtitel, eindigde op het circuit van Misano als vijfde. De Australiër Jack Miller, die zondag vanaf pole startte, crashte in de chaotische opening van de race.

Volledig scherm Ducati Lenovo's Italian rider Francesco Bagnaia celebrates victory after the San Marino MotoGP race at the Misano World Circuit Marco-Simoncelli in Misano Adriatico on September 4, 2022. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) © AFP

De Fransman Quartararo leidt 211 punten. Bagnaia werkte zich met zijn zege op naar de tweede plek (181) in het klassement. De Spanjaard Aleix Espargaró, die zevende werd in Italië, staat derde (178). De nummer 2 van de race op het circuit van Misano, Bastianini, staat vierde (138).

De Italiaanse motorcoureur Andrea Dovizioso nam op het circuit van Misano afscheid van de MotoGP. In zijn laatste race eindigde de 36-jarige Dovizioso op plek 12. Met 15 punten staat hij 21e in het klassement.

Moto2

Bo Bendsneyder pakte vier punten voor de WK-stand in de Moto2. De 23-jarige Rotterdammer eindigde op de twaalfde plek. Zonta van den Goorbergh viel al snel uit. Hij kwam ten val in de eerste ronde. De race werd gewonnen door de Spanjaard Alonso López, die zijn eerste zege in de Moto2 boekte. De coureur op de Boscoscuro-motor pakte bij de start de leiding en nam afstand van zijn concurrenten. Zijn landgenoten Aron Canet en Augusto Fernández werden tweede en derde.

Volledig scherm Bo Bendsneyder (links) en Joe Roberts. © AFP

Bendsneyder staat dertiende in het WK-klassement, met 66 punten, Van den Goorbergh staat nog altijd puntloos onderaan. De Spanjaard Fernández nam door de derde plaats de leiding in het WK weer over van de Japanner Ai Ogura. Hij heeft met 198 punten 4 punten meer dan de Japanner.

De strijd om de titel in de Moto2 gaat over twee weken verder met de Grote Prijs van Aragón in Spanje.