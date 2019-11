Ook tweede sessie eindigt voortijdig na crash, Verstappen derde

IndyCar-ta­lent Van Kalmthout presen­teert woensdag ‘doorbraak­con­tract’ voor 2020

18:34 Volgende week geeft de 19-jarige Rinus van Kalmthout, die al weken wordt gelinkt aan een stoeltje in de IndyCar-series, uitsluitsel over zijn toekomst. Een contract in Amerika voor 2020 is getekend, alleen de details blijven nog even geheim.