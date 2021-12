Ook Robert Doornbos niet mee naar Viaplay: ‘Ze kiezen helaas niet voor mij’

Het nieuws dat Doornbos dus niet mee verhuist naar de nieuwe zender volgt twee dagen nadat bekend werd dat oudgedienden commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij ook niet te horen en te zien zullen zijn vanaf komend seizoen. NENT kiest voor twee andere commentatoren in de persoon van Nelson Valkenburg en coureur en expert Melroy Heemskerk.



Doornbos gaat de aankomende twee races nog volop genieten van de ongekend spannende apotheose in de Formule 1. ,,Het is bloedstollend spannend. Wordt Max wereldkampioen of niet? Aan hem en zijn team ligt het niet. Ik heb nu meer stress dan wanneer ik zelf vroeger in die auto stapte. Ik zit ook niet in de studio, ik sta alleen en ben bloedfanatiek.”