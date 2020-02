Ook Formule 1 in de ban van coronavirus: ‘Aantal monteurs uit voorzorg in Italië gebleven’

De perschef van Ferrari kust in de paddock vrolijk oude bekenden gedag en in de garage zijn mondkapjes of het gebruiken van handzeep voor de monteurs niet verplicht. Toch ondervindt het Italiaanse team bij de tweede testweek in Barcelona wel degelijk enige hinder van het Corona-virus. De fabriek van Maranello, in Noord-Italië, ligt niet ver van de regio waar veel mensen zijn besmet. Personeel dat in die gebieden woont of verbleef, zit momenteel thuis. Beide beroemde Ferrari-musea zijn gesloten, veel afspraken zijn afgezegd. ,,En een aantal monteurs is niet meegevlogen hier naartoe, uit voorzorg”, vertelde teambaas Mattia Binotto vanmiddag. ,,Dus het virus is zeker een zorg voor ons. We zijn voorzichtig en zorgen dat we naar behoren handelen.”