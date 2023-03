Ontspannen Max Verstappen wil zich blijven ontwikkelen: ‘We willen op elk vlak beter worden’

Of zijn relaxte houding te maken had met de kwaliteit van de nieuwe auto, was de vraag die Max Verstappen in aanloop naar het eerste raceweekend van het Formule 1 seizoen van 2023 kreeg. Hij ontkende het. De Nederlander, tweevoudig wereldkampioen inmiddels en torenhoog favoriet voor het winnen van de titel van dit jaar, heeft zijn ontspanning de afgelopen maanden vooral buiten de sport gehaald. ,,Het is belangrijk om relaxed te zijn en veel tijd besteden met familie en vrienden heeft daarvoor gezorgd”, gaf hij aan.

Maar tegelijkertijd geeft de RB19 hem heel weinig reden om gestresst te raken. ,,We zijn er weer klaar voor nu”, zei hij. ,,We hebben drie hele goede testdagen gehad, hebben een hele goede winter gehad en we moeten het nu laten zien. En we moeten ons blijven doorontwikkelen. De auto is voor mijn gevoel op elk vlak beter dan vorig jaar. Dat is ook altijd het doel, om elk onderdeel te blijven verbeteren. Het staat er goed voor, maar we moeten top blijven presteren om de teams die het dichtst bij ons staan op afstand te houden. We kunnen niet te veel fouten maken.”