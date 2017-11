Rentree van Grand Prix op circuit Zandvoort haalbaar

Volgens het onderzoek zijn er 'geen onoverkomelijke technische, organisatorische of logistieke knelpunten' die de komst van de Formule 1 onmogelijk maken. Maar dat betekent niet dat er zomaar een race op Zandvoort komt.



De grootste uitdaging zit in de eisen van de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) voor het circuit. Omdat er pas in de onderhandelingen duidelijk wordt wat de precieze eisen zijn, vormt dat een onzekerheid voor de financiële haalbaarheid van een Grand Prix van Nederland.



Verder wordt de beperkte bereikbaarheid van het Circuitpark Zandvoort als één van de grootste knelpunten beschouwd. Zelfs voor demonstratiedagen ontstaan enorme fileproblemen in de buurt van de kustplaats. Volgens het onderzoek is dat een aandachtspunt, maar kan er met een 'goed vervoersplan' de bereikbaarheid van Zandvoort zelfs 'een pluspunt' worden.



Wel benadrukt het onderzoek dat er financieel draagvlak nodig is voor de komst van de Grand Prix.