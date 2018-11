'Ocon zei met een grote grijns: Ik was sneller dan jij’

De Nederlander ging gisteren na zijn tweede plaats halen bij de coureur van Force India vanwege een aanrijding in de 44ste ronde. Verstappen reed aan de leiding toen hij na het passeren van Ocon, die op één ronde werd gezet, alsnog werd aangetikt door de achterblijver. Daardoor kon wereldkampioen Lewis Hamilton zegevieren.



Verstappen zag de crash waardoor niet hij maar Lewis Hamilton de race won totaal niet aankomen. ,,Als dit voor de eerste plek is, kan dit als een race-incident worden beschouwd, maar niet door een achterblijver. Ik was mijn banden aan het sparen. Ik verdedigde de binnenkant... Ik ben niet met een achterblijver aan het racen, ben met mijn eigen race bezig. En het liep supergoed.‘’



Grappend zei hij: ,,Ik was blij dat mijn vader niet er bij was.‘’



De Red Bull-coureur krijgt vanwege het opstootje na afloop van de race een taakstraf. Hij weet nog niet hoe die eruit zal zien. Over de duwtjes zei hij: ,,Ik denk dat het in andere sporten ook wel gebeurt‘’, aldus Verstappen bij het Ziggo-programma Peptalk.



Hij heeft geen spijt van zijn fysieke confrontatie met zijn Franse collega Esteban Ocon. ,,Nee, ik baal er niet van. Ik baal er alleen van dat ik niet heb gewonnen.”



Volgens Verstappen was er van ‘oud zeer’ bij hem jegens Ocon geen sprake. ,,Hij is geen concurrent van mij in de Formule 1. Ik richt mij op mezelf en op de mensen die ik moet verslaan. Daar hoort hij niet bij.’’



Bekijk hier het incident: