Nyck de Vries probeert op alle vlakken te verbeteren: ‘We willen allemaal zo snel zijn als Red Bull’

Zoals veel circuits dit jaar nieuw zijn voor hem, is Melbourne een plek waar Nyck de Vries nog nooit eerder geweest is. De Nederlander van AlphaTauri is op tijd naar de Australische stad gekomen. Om te acclimatiseren en te trainen, zodat hij snel beter kan presteren.

,,Het is de eerste keer dat ik in deze stad ben”, vertelt De Vries voorafgaand aan de Grand Prix van Australië. ,,Ik heb het al aardig naar m’n zin gehad, de afgelopen dagen. Maar ik heb vooral veel getraind. We hebben een coole gym gevonden in de stad om dat te doen.”

De Vries probeert zichzelf op alle vlakken te verbeteren. Na de race in Saoedi-Arabië was hij kritisch op zichzelf. ,,Er waren goede elementen in mijn race in Djedda, maar ik vond mezelf niet goed genoeg”, herhaalt hij wat hij meteen na de Grand Prix van Saoedi-Arabië ook al zei. ,,Ik denk dat we als team nu in de positie zitten dat we ons moeten vasthouden aan de kleine stappen die we zetten. Daar moeten we onze positiviteit uit halen en van daaruit verder groeien.”

Want de Nederlander erkent ook dat zijn team en hij nog niet op het niveau zijn waar ze willen zijn. ,,We willen allemaal net zo snel zijn als Red Bull nu is”, schetst hij. ,,Maar de realiteit is dat wij nu nog iets te ver verwijderd zijn van de strijd om WK-punten. Ik hoop dat we daar in de loop van het seizoen dichterbij kunnen komen. Voor wat betreft de vibe en de strijdbaarheid binnen het team zit het in ieder geval goed.”

