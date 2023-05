Nyck de Vries over bizarre reis door geteisterd Italië: ‘Ik zat vast in een dorpje met een volgeboekt hotel’

met videoNyck de Vries heeft een avontuurlijke rit naar huis achter de rug. De coureur van AlphaTauri maakte de chaos in Italië, dat wordt geteisterd door overstromingen , van dichtbij mee. De Vries kwam vanwege de weersomstandigheden vast te zitten in een klein dorpje in het oosten van Italië.

De Vries was dinsdagavond onderweg naar het Italiaanse Faenza voor een marketingdag. Vanwege de regen kon de coureur zijn hotel niet bereiken. ‘Terugkeren naar de snelweg was ook geen optie', schrijft De Vries op Instagram. ‘Ik zat vast in een dorpje met een volgeboekt hotel.’ De Vries werd geholpen door Frazer Burchell, monteur van McLaren. ‘Hij was zo vriendelijk om mij zijn kamer te geven.’

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lang kon hij daar echter niet blijven. ‘De volgende ochtend veranderde de lobby van het hotel in een noodopvang voor mensen die ‘s nachts uit hun huizen moesten vluchten', vervolgde De Vries, die uiteindelijk te horen kreeg dat de Grand Prix van Imola werd afgelast vanwege de weersomstandigheden.

Avontuurlijke rit

‘Ik zag maar één mogelijkheid om thuis te komen en dat was via Firenze’, schrijft De Vries, die dit seizoen nog geen punt pakte in de Formule 1. ‘Na een avontuurlijke rit door de bergen, dankzij de hulp van lokale mensen en autoriteiten in verschillende dorpen, kwam ik uiteindelijk veilig thuis. Het was echt hartverwarmend om te zien hoe zovelen naar elkaar omkeken. Mijn gedachten zijn bij degenen die nog steeds getroffen worden door deze tragedie.’

Lees ook

Ze doen niets liever dan racen, alle twintig. Maar er was geen coureur in de Formule 1 die de beslissing om de Grand Prix van Emilia-Romagna uit veiligheidsoverwegingen af te blazen, niet begreep. Natuurlijk zagen ook alle coureurs de beelden van de ondergelopen support paddock, van de kolkende rivier langs het Autodromo Enzo e Dino Ferrari, van de drijvende auto’s voor de deur van een hotel waar F1-personeel sliep.

Hevige regenval heeft in het noorden van Italië tot grote overstromingen geleid. Inmiddels zijn er volgens Italiaanse media al ruim 6000 mensen geëvacueerd. Er zijn minstens negen doden gevallen, terwijl er ook nog enkele mensen worden vermist. De regenval heeft een enorme ravage aangericht in de regio Emilia-Romagna.

De organisatie van de Formule 1 achtte het daarom onverantwoord om de race van komend weekend in Imola door te laten gaan. Het is nog niet duidelijk of de Grand Prix van Imola dit seizoen nog wordt ingehaald. Er stonden dit seizoen een recordaantal van 23 races gepland, waardoor het vinden van een nieuw raceweekend een lastige klus is. De eerstvolgende race is volgende week in Monaco.

Contract verlengd? De organisatie van de Grote Prijs van Emilia-Romagna hoopt dat het contract met de Formule 1 met een jaar wordt verlengd tot en met 2026. ,,Gezien de complexiteit van de kalender is het goed voor te stellen dat de editie van 2023 in 2026 wordt gehouden. Maar op dit moment is het zeker geen prioriteit”, zei voorzitter Angelo Sticchi Damiani van de organiserende Italiaanse automobielclub ACI. ..Ik ben diep bedroefd over wat er in Emilia-Romagna gebeurt. De afgelasting was gezien de dramatische situatie onvermijdelijk.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2023

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.