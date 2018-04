Nyck de Vries kan geen potten breken bij opening Formule 2 in Bahrein

Norris was van kop af aan heer en meester op het circuit van Sakhir. De 18-jarige Britse reservecoureur van McLaren kon zich zelfs een mislukte bandenwissel en haperende motor permitteren. De Vries, begonnen vanaf P4, kwam ondanks een prima start geen moment in de buurt van zijn grootste concurrent voor de titel in de Formule 2, én voor een stoeltje volgend jaar bij McLaren. In het tweede deel van de race zakte de 23-jarige Fries terug van P2 naar P6. Achter Norris eindigden Sette Camara en Artem Markelov als tweede en derde.



De Vries maakt al jarenlang deel uit van het opleidingsprogramma van de renstal. Als hij dit seizoen kampioen wordt, is hij in 2019 verzekerd van een stoeltje bij McLaren in de koningsklasse, beweerde hij vorige week in het Ziggo Sport-programma Formule 1 Café (bekijk de video onderaan dit artikel). Die uitspraak werd door McLaren-teambaas Zak Brown gisteren ontkend: ,,Niemand heeft een garantie voor 2019 bij McLaren, dus ook Nyck niet. Ook geen mondelinge overeenkomst, of een voorcontract."



Het Formule 2-seizoen telt twaalf races en wordt afgesloten op 25 november in Abu Dhabi.