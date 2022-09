Nyck de Vries in het middelpunt van de belangstelling: ‘Was rustig koffie aan het drinken toen ik werd gebeld’

Met video's Max Verstappen legt het af tegen Charles Leclerc, Nyck de Vries maakt indruk in kwalifica­tie

Charles Leclerc start morgen vooraan bij de Grand Prix van Italië. In de kwalificatie was hij op Monza anderhalf tiende rapper dan Max Verstappen, die sowieso terugvalt vanwege een gridstraf. Nyck de Vries mag bij zijn Formule 1-debuut meteen in de top 10 beginnen. Over de precieze startvolgorde is nog veel onduidelijk.

18:51