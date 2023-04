Nyck de Vries gebruikt onderbreking als trainingskamp: ‘Ik had liever in de auto gezeten’

Nyck de Vries heeft zin in zijn eerste sprintrace-weekend in de Formule 1. De Grand Prix van Azerbeidzjan heeft een concept dat voor iedereen nieuw is , maar zeker voor de Nederlander van AlphaTauri, die hoopt dat hij en zijn team zich hebben ontwikkeld in de afgelopen weken.

,,Dit is een nieuw format voor mij en ik kijk ernaar uit om dat te ervaren”, zei Nyck de Vries voorafgaand aan de Grand Prix van Azerbeidzjan. Het sprintrace-weekend in Baku krijgt een hele nieuwe opzet, waardoor het voor de hele Formule 1-grid anders zal zijn, maar de Nederlander van AlphaTauri heeft ook nog nooit een sprintrace gereden in de vorige opzet. ,,Twee races, twee kwalificaties. Onze tijd op het circuit gaan we heel anders besteden dan ik tot nu toe heb gedaan in de Formule 1. Maar nieuwe uitdagingen zijn altijd leuk. Slechts één vrije training en daarna gelijk kwalificeren is iets waar ik naar uitkijk. Ik ben een voorstander van dit concept. Niet als het elke week zou zijn, maar een paar keer per jaar is goed.”

Het geeft hem hoe dan ook meerdere kansen in één weekend om te laten zien in hoeverre hij en AlphaTauri zich de afgelopen weken ontwikkeld hebben. Want alleen De Vries’ teamgenoot Yuki Tsunoda pakte tot nu toe pas één punt voor het team. ,,We hebben hier een paar kleine updates aan de auto”, zei De Vries. ,,In Miami hebben we ook updates en op elk circuit daarna weer.”

Zelf zit hij intussen ook niet stil. De Nederlander heeft de lange onderbreking sinds de Grand Prix van Australië op 2 april vooral gebruikt om te trainen. ,,Ik had liever in de auto gezeten tijdens races, in de tussentijd”, gaf hij aan. ,,Ik ben geen vakantie-persoon. Ik hou ervan als ik voel dat ik het verdiend heb, maar nu waren we pas net begonnen. Ik heb de eerste week na Melbourne veel in de simulator gezeten, heb daarna thuis nog een trainingskamp gedaan met mijn trainer en heb daarna weer veel werk in de simulator gedaan. Dat doe ik om afstellingen uit te proberen en te zien hoe de auto daarop reageert. Ik ben nooit tevreden, het kan altijd beter. En ik merk wel dat we competitiever worden, maar dat heeft zich tot nu toe nog niet vertaald in een resultaat.”

