Nyck de Vries beleeft rampzalig weekend in Bakoe: ‘Ben teleurgesteld in mezelf’

Het GP-weekend in Bakoe is voor Nyck de Vries dramatisch verlopen. De Nederlander van AlphaTauri maakte in bijna alle sessies een fout, met uiteindelijk een uitvalbeurt als resultaat.

Gestart op de harde band leek hij bezig aan een opmars. Even leek het erop dat De Vries de kans zou krijgen om zijn weekend te eindigen zoals hij het was begonnen, namelijk goed. In de enige vrije training van de GP van Azerbeidzjan klokte hij de zesde tijd. En het optreden van zijn teamgenoot Yuki Tsunoda in de kwalificatie was eveneens hoopgevend. De AlphaTauri zag er goed uit in Bakoe, er lagen kansen.

Maar die verprutste De Vries volledig. De 28-jarige Nederlander crashte in de GP- kwalificatie op vrijdag. Een dag later miste hij een bocht in de kwalificatie voor de sprintrace. Hij kon nog enigszins oprukken in de sprintrace zelf (naar plaats 14), maar vergaloppeerde zich zondag in de GP opnieuw. Jagend op Alfa Romeo-coureur Zhou Guangyu, raakte hij de muur, waardoor zijn linkerwiel brak en hij uitviel.

Volledig scherm Teleurstelling bij Nyck de Vries na zijn uitvalbeurt © ANP / Michael Potts

,,Het was volledig mijn eigen fout”, reflecteerde hij na afloop. ,,Het was stom en onnodig en de verantwoordelijkheid voor deze uitvalbeurt ligt bij mij. Ik ben teleurgesteld in mezelf, maar het is zoals het is. Er waren positieve dingen, dit weekend en ik probeer me daarop te focussen. En ik ben blij dat ik volgende week meteen weer kan racen, zodat ik dit weekend zo snel mogelijk vergeet.”

Tsunoda bevestigde met zijn tiende plek dat er dit weekend wat mogelijk was voor AlphaTauri. De Vries zelf is na de eerste vier races van dit seizoen nog puntloos.

