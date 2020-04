Noodlijdende teams Formule 1 krijgen hulp

,,We willen ervoor zorgen dat de teams zich kunnen redden aangezien ze deel uitmaken van wat we nodig hebben om succesvol te racen in 2020, 2021 en daarna”, stelde Greg Maffei, de CEO van Liberty Media. Het is niet bekend welke ploegen zijn geholpen. Wel is bekend dat McLaren, Williams, Renault en Racing Point hun medewerkers afgelopen maand al op verlof hebben gestuurd vanwege de coronacrisis. Maffei: ,,Maar we schrijven geen blanco cheques uit. Er zijn ook anderen dingen die we kunnen doen om teams tegemoet te komen.”