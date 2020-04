‘Nog een Dutch GP in 2020? Na 1 september mag alles echt niet meteen weer los’

Door Arjan Schouten



Nee, onverwacht kwamen de verlengde maatregelen niet voor de organisatie van de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Zeker tot 1 september mogen er in Nederland geen grote evenementen worden georganiseerd, zo maakte minister-president Mark Rutte bekend. ,,En dat is natuurlijk geen verrassing. Er was door heel veel organisaties al een duidelijke oproep gedaan naar meer helderheid. En die duidelijkheid hebben we nu in elk geval ook’’, zo reageerde circuitdirecteur Robert van Overdijk zakelijk, zonder een spoor van emotie.