Nikita Mazepin start fonds na ‘oneerlijk ontslag’ bij Haas: ‘Kan je verzekeren dat niemand zich om je bekommert’

De vraag of hij werkelijk dacht onder neutrale vlag door te kunnen racen in de Formule 1, met een vader met nauwe banden met het Kremlin, omzeilde hij zoals verwacht keer op keer. En de oorlog in Oekraïne noemde hij tot drie keer toe ,,een conflict” dat de westerse landen ,,niet volledig kunnen overzien”.

Nikita Mazepin sprak vanuit Moskou via een videoverbinding over een ,,extreem moeilijke tijd”, bij zijn eerste persconferentie na het ontslag dat hij kreeg van Haas. ,,Ik zag dat totaal niet aankomen”, beweerde de Rus, die in Spanje toch al de nodige hints had gekregen toen Haas sponsornaam Uralkali al verwijderde van de auto’s. De kunstmestgigant van zijn vader, die nauwe banden heeft met Vladimir Poetin en het Kremlin. Mazepin was echter bereid om met een neutrale status onder de vlag van de FIA actief te blijven in de Formule 1.

De FIA en de World Motorsports Council tekenden die route twee weken terug uit voor Russische coureurs. Nog voor dat proces helemaal afgerond was, zette Haas de coureur echter al definitief aan de kant. ,,Dat besluit was niet opgedragen door de bond of welke organisatie dan ook en ook geen gevolg van een sanctie tegen mij. En dat vind ik bijzonderlijk oneerlijk”, aldus Mazepin, die eventueel juridische stappen overweegt tegen Haas, dat ook claims van sponsor Uralkali mag verwachten. ,,Er zit totaal geen juridische grondslag onder dit ontslag.”

Vanuit Moskou sprak Mazepin vooral de media toe om aan te kondigen dat hij een fonds op gaat richten voor lotgenoten die vanwege politieke conflicten in een soortgelijke situatie als hem belanden. ,,Ik leef hier nu vier dagen mee en ik kan je verzekeren dat niemand zich om je bekommert. Ik ben 23 jaar en hoorde pas van mijn ontslag toen tegelijkertijd ook een persbericht naar de rest van de wereld werd verstuurd. Ik was daar niet op voorbereid.”

We Compete As One - dat niet geheel toevallig heel veel lijkt op F1’s slogan We Race As One - moet financiële en juridische hulp bieden aan atleten die net als Mazepin worden geboycot vanwege oorlog, politieke conflicten etc. Als eerste partij staat het fonds de Russische paralympische ploeg bij, die geweerd wordt in Peking. ,,Waarom mag een sporter niet neutraal zijn? Waarom moet sport een soort publiek debat zijn? Willen we dat echt, met sporters die zich over alles uit moeten spreken?”

Mazepin vertelde de afgelopen dagen opbeurende berichten te hebben gehad van Sergio Pérez, George Russell, Valtteri Bottas en Charles Leclerc. Van ex-ploegmaat Mick Schumacher hoorde hij niets. ,,Op moeilijke momenten leer je de ware gezichten kennen van de mensen om je heen.”

De Formule 1 wil hij ondanks zijn situatie echter nog geen gesloten boek noemen na slechts één seizoen zonder WK-punten. ,,Ik zal fit blijven, want dit is het enige podium waar ik actief op wil zijn. Ik heb er jarenlang voor gewerkt om daar te komen en die droom is me nu afgepakt”, aldus Mazepin.”

