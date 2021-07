Nieuwe week, nieuwe snelste tijd voor Verstappen in Oostenrijk

Toen de klok begon te lopen, werden de reeds aanwezige (oranje)fans meteen vermaakt met veel actie. Dat had ermee te maken dat er later in de sessie mogelijk wat regen kon gaan vallen (wat uiteindelijk niet gebeurde), maar ook met het uitproberen van de nieuwe testbanden voor Pirelli. Al tijdens dit ‘verplichte nummertje’ bleek dat de auto van Verstappen wederom in orde was, iets wat de Nederlander bevestigde door over de radio te zeggen dat het met de balans wel goed zat.