Nieuwe F1-baas wil coureurs als rolmodellen: ‘Lewis is een geweldige ambassadeur’

Alle coureurs in de Formule 1 dienen zich te gedragen als rolmodellen. Dat is de stellige overtuiging van Stefano Domenicali, de nieuwe baas in de koningsklasse van de autosport.

De Italiaan heeft alle rijders, onder wie uiteraard ook Max Verstappen (Red Bull), persoonlijk uitgenodigd voor een bijeenkomst. Die zal waarschijnlijk worden gehouden in Bahrein, waar na een aantal testdagen op 28 maart de eerste Grand Prix van het seizoen van start gaat.

,,Ik wil de coureurs graag duidelijk maken dat ze meer zijn dan alleen rijders”, betoogde Domenicali in een digitale mediameeting. ,,Zij zijn het gezicht van onze sport. Zij dragen daardoor een grote verantwoordelijkheid. Ik wil de kans niet voorbij laten gaan om de coureurs daarop te wijzen. Zij dienen te beseffen dat ze in hun woorden en hun gedrag een voorbeeldfunctie hebben. Als we daarin goed samenwerken kunnen we ons podium ook gebruiken om kwesties die belangrijk zijn in onze samenleving aan te pakken.”

Domenicali wees onder meer op de ophef in december vorig jaar rond de Russische nieuwkomer Nikita Mazepin. De miljardairszoon van renstal Haas deelde een filmpje op Instagram, waarop te zien is hoe een vrouw op de achterbank van een auto wordt betast. ,,Dat was natuurlijk onacceptabel”, benadrukte de F1-baas.

Volgens Domenicali geeft wereldkampioen Lewis Hamilton wel het juiste voorbeeld. ,,Hij is een geweldige ambassadeur. Lewis is echt heel belangrijk voor de Formule 1, omdat hij ook andere waarden in het leven uitdraagt en ter discussie stelt. Hij durft zijn nek uit te steken voor zaken buiten de sport”, doelde de Italiaan onder meer op de diversiteit en de rassengelijkheid waarvoor de Mercedes-coureur zich sterk maakt.