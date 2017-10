'Nieuwe deal Verstappen heeft mijn positie sterker gemaakt'

,,Als Ferrari en Mercedes interesse hadden in Max, dan is dat nu voorbij. Op een bepaalde manier is één concurrent nu uitgeschakeld. Daarnaast wil Red Bull ons behouden als rijdersduo", vertelt Ricciardo in Mexico.

Ricciardo denkt niet dat Red Bull het team rond Verstappen gaat bouwen, nu zeker is dat hij tot 2020 bij de renstal blijft. ,,Nee, tot nu toe is het altijd gelijkwaardig geweest. Ik wil ook niet denken dat het vanaf nu anders wordt, want dan haal ik me dingen in het hoofd, die er eigenlijk niet zijn", geeft de 28-jarige coureur aan bij Motorsport. ,,Of ze hem zouden helpen en mij niet? Dat geloof ik niet. Red Bull heeft sinds 2013 geen kampioenschap gewonnen. Het team gaat uit z'n dak als één van ons dat haalt."