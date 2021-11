Nieuw gezicht in Formule 1: Deze coureur neemt bij Alfa Romeo de plaats van Giovinazzi over

De renstal uit Zwitserland krijgt zo volgend jaar een volledig nieuw rijdersduo. De Fin Kimi Räikkönen stopt na dit seizoen en zijn plek wordt overgenomen door landgenoot Valtteri Bottas, die overkomt van Mercedes. Zhou, die voor UNI-Virtuosi Racing in de F2 rijdt, neemt de plek in van Giovinazzi. De 22-jarige Chinees rijdt al drie jaar in de Formule 2 en staat op dit moment tweede in die klasse. Hij maakt al meerdere jaren deel uit van de Renault Driver Academy en is dit jaar testrijder bij Alpine.

,,Het wordt een doorbraak voor de Chinese motorsport dat ik als eerste Chinees in de Formule 1 ga rijden”, aldus Zhou. ,,Ik weet dat er hoge verwachtingen van me zijn. Ik zie dat als motivatie om beter te worden en meer te bereiken.”

,,Het is nooit makkelijk om afscheid te nemen van een coureur, zeker niet in het geval van Antonio die zo lang onderdeel is geweest van het team”, aldus teambaas Frédéric Vasseur. “We wensen Antonio het beste voor de toekomst, maar eerst hebben we nog drie races om samen goede resultaten neer te zetten en het jaar sterk te beëindigen.”

Giovinazzi pakte dit jaar pas 1 WK-punt, door tiende te worden in de Grote Prijs van Monaco. De afgelopen twee seizoenen reed hij in totaal 18 punten bij elkaar. Zijn beste resultaat was de vijfde plaats in de GP van Brazilië in 2019. De Italiaan debuteerde in 2017 bij Sauber in de Formule 1; hij mocht toen twee grands prix de geblesseerde Pascal Wehrlein vervangen.