‘Niets veranderd’ bij ploeterende Hamilton, vijfde plek ‘maximale resultaat’ voor Russell

,,Sinds de laatste race is er eigenlijk niets veranderd", viel Lewis Hamilton met de deur in huis bij Sky Sports. ,,Maar die was ook pas een paar dagen geleden. Wat ik wel weet, is dat ik vandaag aan het einde van de race de Haas niet kon volgen. En met de power die zij nog hadden, katapulteerden ze eerder in de race weer zo over me heen toen ik hem eventjes inhaalde", zei de zevenvoudig wereldkampioen, daarmee doelend op het duel dat hij uitvocht met Kevin Magnussen. Uiteindelijk eindigde de Deen zo'n negen tellen voor hem op P9.



,,We hebben veel werk te doen, dat is wel zeker. Maar ik weet ook dat we een geweldig team hebben. We blijven allemaal keihard werken om onze auto te verbeteren", sloot Hamilton af. Na twee races staat hij in het wereldkampioenschap vijfde met 16 punten.