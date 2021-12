Nicholas Latifi komt met statement na doodsbedreigingen na cruciale crash in Abu Dhabi

Nicholas Latifi heeft voor het eerst gereageerd op zijn crash in de slotfase van de GP van Abu Dhabi, waardoor er een safety car kwam en Max Verstappen nog naast Lewis Hamilton kon komen. In de slotronde van de titelstrijd haalde Verstappen de zevenvoudig wereldkampioen nog in, waarna Latifi veel boze berichten en zelfs doodsbedreigingen ontving van Hamilton-fans. ,,Sport moet mensen verbinden, niet uit elkaar drijven.”

,,Ik ben sindsdien bewust weggebleven van social media om alles even te laten bezinken. Er is veel gezegd over mijn crash in Abu Dhabi. Ik heb duizenden berichten van steun gehad, maar ook veel berichten met haat en woede. Ik hoef maar één partij mijn excuses te maken en dat is mijn eigen team.”



In een open brief die hij op sociale media plaatste, noemde de 26-jarige Canadees van Williams Racing de berichten die hij in de nasleep van de race ontving vervelend, maar hij zei ook dat ze niet echt een verrassing voor hem waren. Latifi zei ook dat hij Instagram en Twitter van zijn telefoon had verwijderd in de nasleep van de race in afwachting van online misbruik.

,,Ik heb geprobeerd erachter te komen wat de beste manier is om hiermee om te gaan. Negeer ik het en ga ik door? Of pak ik het aan en pak ik het grotere probleem aan dat helaas een realiteit is als je sociale media gebruikt? Dit is geen gescripte verklaring, maar ik spreek mijn mening uit in de hoop dat dit misschien een nieuw gesprek op gang brengt over online pesten en de drastische gevolgen die het kan hebben voor mensen en topsporters. Sociale media gebruiken als kanaal om iemand aan te vallen met haatberichten of te bedreigen is schokkend om te ervaren.”

Latifi accepteerde dat als hij als ‘sporter die op het wereldtoneel concurreert’ wel kritiek verwachtte, maar zei dat wat hem schokte ‘de extreme toon van de haat en de doodsbedreigingen’ waren. Hij zei dat zijn naasten ook online werden aangevallen en dat de mensen die dergelijke berichten sturen “geen echte fans van de sport” zijn.

Hij voegde eraan toe: ,,Mensen zullen altijd hun mening hebben, en dat is prima. Een dikke huid is een groot deel van het atleet zijn, vooral als je constant in de positie bent om kritisch te worden bekeken. Maar veel van de opmerkingen die ik vorige week ontving, gingen veel te ver.”

Latifi sprak ook zijn dank uit naar de mensen die hem steunden. ,,Alle fans en mensen die me tijdens deze hele situatie hebben gesteund, wil ik enorm bedanken. Ik heb veel van jullie berichten gezien en gelezen en ze worden zeer gewaardeerd. Het is fijn om te weten dat ik zoveel mensen heb die me steunen. Sport is van nature competitief, maar het moet mensen samenbrengen, niet uit elkaar drijven. Als het delen van mijn gedachten en het benadrukken van de noodzaak van actie slechts één persoon helpt, dan was het het waard.”

