Nelson Piquet baalt van uitlatingen over Lewis Hamilton: ‘Wat ik heb gezegd was ondoordacht’

Piquet, wiens dochter Kelly een relatie heeft met regerend wereldkampioen Max Verstappen, gebruikte in een podcast een racistisch scheldwoord toen hij zijn mening gaf over de botsing tussen Hamilton en Verstappen vorig jaar in de Grote Prijs van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone.

De podcast is vorig jaar november al opgenomen, maar de opmerkingen van Piquet kwamen afgelopen week pas naar buiten. Voor de Formule 1 waren de beledigingen aanleiding om een verklaring naar buiten te brengen. ‘Discriminerende of racistische taal is onaanvaardbaar in welke vorm dan ook en hoort niet thuis in de maatschappij. Lewis is een ongelooflijke ambassadeur voor onze sport en verdient respect’, luidt de verklaring.

Mercedes, het team van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton, kwam met een soortgelijke veroordeling. ,,We veroordelen in de sterkste bewoordingen elk gebruik van racistische of discriminerende taal van welke aard dan ook. Lewis heeft het voortouw genomen in de strijd tegen racisme in onze sport en hij is een ware kampioen van diversiteit op en buiten het circuit.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook Hamilton zelf liet via een aantal tweets van zich horen na de uitlatingen van Piquet, die in 1981, 1983 en 1987 de wereldtitel in de koningsklasse van de autosport veroverde. ,,Het is meer dan taal. Deze archaïsche denkwijzen moeten veranderen en horen niet thuis in onze sport. Ik ben al mijn hele leven omringd door deze houdingen en vaak het doelwit geweest. Nu is het tijd voor actie.”



In een eerdere tweet reageerde Hamilton op een reactie van een fan, die had gezegd: ‘Wat als Lewis Hamilton zou twitteren: ‘Wie is Nelson Piquet?’ En daarna Twitter zou afsluiten.’ Hamilton reageerde met: ‘Stel je eens voor...’

Inmiddels heeft Piquet zijn excuses aangeboden. ,,Wat ik heb gezegd was ondoordacht en ik verdedig het niet. Maar de gebruikte term werd en wordt in het Braziliaans-Portugees op grote schaal in de omgangstaal gebruikt als synoniem voor ‘kerel’ of ‘persoon’. De vertaling die nu in media wordt genoemd, is niet correct. Discriminatie hoort niet thuis in F1 of de maatschappij en ik ben blij om mijn mening daarover duidelijk te maken. Het is niet mijn bedoeling geweest om iemand te beledigen. Ik zou nooit het woord gebruiken waarvan ik nu in sommige vertalingen ben beschuldigd. Ik veroordeel ten zeerste de suggestie dat het woord is gebruikt met de bedoeling een coureur te kleineren vanwege zijn huidskleur.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Praat mee Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.