Nee, dit was niet de dag van Romain Grosjean

BlogOnze verslaggevers Arjan Schouten en Rik Spekenbrink volgen het Formule 1-circuit op de voet. In blogs melden ze wat hen verbaast in de wereld van pk’s en glitter en glamour.

Door Arjan Schouten



Hoe was uw vrijdag? Redelijk? Lekker gewerkt, ja? Nou, Romain Grosjean niet, dat verzeker ik u. De Fransman zit al een tijdje niet meer zo lekker in z’n mojo, maar wat hem vandaag overkwam op Silverstone was wel heel knullig. Hoe hij het flikte, weet niemand. Maar de coureur van Haas kreeg het in de ochtendtraining voor elkaar om te crashen bij het uitrijden van de pitstraat. Weg voorvleugel. En een heel rondje langs het publiek zonder vleugel, op een slakkengangetje. Als een soort boetedoening. ‘A lap of shame’, werd het hier genoemd in de perszaal, waar natuurlijk weer werd gelachen om de capriolen van de Fransman die een aardige staat van dienst heeft als het op knullige crashes aankomt. Zo herinnert iedereen zich nog die totaal onnodige manier van inparkeren in een muur in Bakoe, tijdens een safety car-situatie.

Camera’s registeren alles, dus u begrijpt dat de beelden van zijn bizarre actie op Silverstone vandaag binnen mum van tijd viral over het wereldwijde web vlogen. Met het fijne Britse commentaar eronder van twee totaal verbouwereerde commentatoren. ,,Romain, hoe krijg je dit voor elkaar, jongen? Dit is een actie die je normaal alleen in de Formule 4 ziet. Hoe heb je dit kunnen laten gebeuren?‘’

Vorig leven

Een jaar of tien terug was Grosjean nog veel meer dan veldvulling. Een GP2-kampioen die reed in teams met wereldkampioenen als Fernando Alonso (Renault) en Kimi Räikkönen (Lotus). De in Zwitserland geboren coureur stond zelfs tien keer op het podium in de Formule 1, namens Lotus. Maar hoewel die laatste derde plaats in België pas vier jaar geleden is, voelt dat hoofdstuk uit de carrière van Grosjean als iets uit een vorig leven.

Zijn prestatiecurve vertoont al jaren een dalende lijn. Met twee schamele WK-puntjes uit negen races laat hij dit jaar alleen rookie Antonio Giovinazzi en de twee machteloze Williams-coureurs achter zich. Extreem ondermaats, zelfs bij een team waar wel heel weinig goed wil gaan dit jaar. Collega Kevin Magnussen scoorde tenminste nog 14 punten met ereplaatsen in Australië (zesde) en Spanje (zevende).

Routinier Grosjean moet gaan vrezen voor het einde van zijn Formule 1-loopbaan. Er schijnt nog een optie in zijn contract te staan voor 2020, maar wil Haas een ander in zijn auto zetten dan behoort dat absoluut tot de mogelijkheden.

Gelukkig kon hij vanmiddag zelf wel lachen om de knullige actie in de pitstraat. ,,Ik had koude banden en verloor zo de grip. Een beetje beschamend, wel. Maar het is toch beter om er maar om te lachen, zo’n groot probleem was het nu ook weer niet’’, meende Grosjean, die tot overmaat van ramp terug op de baan nog een tweede keer spinde. Nu zonder veel schade.

Nee, deze vrijdag was niet de dag van Romain Grosjean.