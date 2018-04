Nederlandse fotograaf Van Egmond ‘famous’ in Bakoe

Door Arjan Schouten



In het wereldje kent iedereen Peter van Egmond. Kaal, gebruind, geruit overhemd, altijd een hoedje op en doorgaans gewapend met een telelens. Een vaste waarde in Formule 1-land, al een jaartje of dertig. Maar zijn faam dreigt in Azerbeidzjan nog wat groter te worden. De Nederlandse freelance fotograaf exposeert er zowaar in het poepsjieke Hilton Hotel, tijdens de raceweek het epicentrum van alle actie. Verschillende coureurs slapen er, de media zitten er, de FIA huist er en de paddock en startgrid liggen voor de deur. Door het hele hotel staan 35 schildersezels met daarop het knapste werk van Van Egmond. In de bar een portret van Senna, naast een brandende auto van Jarno Trulli. In de lobby Michael Schumacher naast David Coulthard. Even verderop de vliegende auto van Kamui Kobayashi. Een actiefoto van Fernando Alonso, waar al een bordje met ‘gereserveerd’ op hangt. Die is al verkocht. Voor 100 Azerbeidjaanse Manat, een eurootje of 50. Aan een Spaanse voetballer, schijnt.