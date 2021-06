Na smalle stratencircuits wacht Verstappen zee van ruimte in Zuid-Frankrijk

Paul Ricard, dat is toch dat circuit met al die lijntjes?

Precies, ja. Het levert vanuit de lucht psychedelische plaatjes op, maar al die lijnen hebben ook daadwerkelijk een functie. Het Zuid-Franse circuit is een populair decor voor tests, aangezien er op liefst 167 verschillende lay-outs kan worden gereden.

Echt waar, er kan zelfs regen worden gesimuleerd om regenbanden optimaal te testen. Dat alles vraagt om het opzoeken van de grenzen, maar met meteen een muur of een grindstrook langs het asfalt wordt dat wel weer wat tricky. Daarom al die blauwe en rode stroken als veilig en vergevingsgezind alternatief. Het asfalt is er echter bijzonder grof, daar wil je met je banden liever niet geraken. Kilometers aan uitloopstroken, het klinkt als een vrijkaartje om de track limits te overschrijden. Maar om de banden niet naar de filistijnen te rijden, zal geen coureur dit dus vrijwillig gaan doen.

Belooft deze race na Bakoe iets minder spektakel?

Sommige circuits hebben dat imago, en dat komt uiteraard ergens vandaan. Lewis Hamilton leidde de races in 2018 en 2019 van start tot finish en reed onbedreigd naar de winst. Terug op de kalender sinds 1990 was dat geen reclame voor het circuit, ook al omdat een gebrek aan race-actie juist de reden was waarom de Formule 1 al die tijd wegbleef uit Le Castellet. Er waren in beide edities best wat inhaalacties, maar daarvoor moest de regie wel naar het middenveld of de achterhoede schakelen. Met name bij de start kan, als altijd, wel het een en ander gebeuren. Met relatief lange rechte stukken en snelle bochten is Paul Ricard precies het tegenovergestelde van de banen waar de afgelopen weken werd gereden: Monaco en Bakoe. En juist vanwege die afwisseling nu toch ook wel weer interessant.

Gaat Mercedes weer terugslaan in Frankrijk?

Dat is dé vraag dit weekeinde. Max Verstappen acht Mercedes op ‘normale circuits’ nog altijd licht favoriet. Zeker op het snelle circuit in Frankrijk, waar het team in die twee recente races dominant was. ,,Dit meer traditionele rondje zou ons beter moeten passen’’, verwacht teambaas Toto Wolff ook.

Quote Het is een snel rondje, de bandenslij­ta­ge is iets om daar extra in de gaten te houden Max Verstappen

,,De bedoeling is dat we alle lessen van de laatste weken om gaan zetten in een sterk optreden’’, belooft Wolff, die weet dat er wel het een en ander te repareren valt na de laatste weken. Dat Mercedes in Monaco en Azerbeidzjan niet kon winnen was wellicht ingecalculeerd, maar beide piloten hadden het wel héél zwaar om competitief te zijn. Er waren problemen met het op temperatuur krijgen van de banden, maar ook de ideale set up van de auto werd niet gevonden. En in Bakoe was daar in de slotfase die merkwaardige, haast atypische fout van Hamilton. In hoeverre speelde de druk die Verstappen dit seizoen op hem legt daarbij een rol?

Hoe deed Verstappen het op Paul Ricard?

In 2018 werd hij, dankzij een vroege touché van Valtteri Bottas en Sebastian Vettel, tweede. Hij had geen vrees voor minder, maar ook geen zicht op meer. Het jaar erop werd de Limburger vierde, ook zijn plek op de startgrid. Hoewel Honda in het verleden uitstekend presteerde in Zuid-Frankrijk, is het dus van nature geen baan voor Red Bull Racing. Maar Verstappen heeft dit seizoen meer rondes aan kop gereden (251) dan alle andere coureurs bij elkaar (129). Hij leidt het WK, net als zijn team. Dat geeft vertrouwen. Zelfs in Frankrijk. ,,Het is een snel rondje, de bandenslijtage is iets om daar extra in de gaten te houden. En al die ruimte om je heen maakt het extra vreemd na de afwijkende races die we net hebben gehad’’, aldus Verstappen. ,,Maar ik kijk er naar uit om er terug te keren en hopelijk mag ik er weer op de hoogste trede van het podium stappen.”

