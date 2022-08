MotoGP volgt voorbeeld Formule 1 en voert sprintraces in, maar dan bij iedere Grand Prix

,,We hebben de afgelopen twee jaar tijdens de coronacrisis allemaal veel opofferingen gedaan om dit kampioenschap draaiende te houden”, zei voorzitter Jorge Viegas van de internationale motorsportfederatie FIM op een persconferentie bij de Grote Prijs van Oostenrijk. ,,We hebben meer publiek, een betere show en meer zichtbaarheid op tv nodig. Dus moeten we een beter programma aanbieden en de zaterdag aantrekkelijker maken.”

In tegenstelling tot in de Formule 1 is de uitslag van de sprintrace niet bepalend voor de startvolgorde van de hoofdrace op zondag. De MotoGP houdt daarvoor de uitslag van de kwalificatie aan. De sprintrace gaat over de helft van het aantal rondes van de hoofdrace. De winnaar krijgt 12 punten, de nummer 2 mag 9 punten bijschrijven voor de WK-stand en de coureur die als derde eindigt krijgt 7 punten. Het loopt zo af tot 1 punt voor de nummer 9 van de sprintrace. In de hoofdrace krijgen de eerste vijftien coureurs punten, waarvan 25 voor de winnaar.