Mooi gebaar: Lewis Hamilton brengt alle Formule 1-coureurs samen om Sebastian Vettel uit te zwaaien

Met video Max Verstappen dik tevreden na ‘probleem­lo­ze’ training: ‘Dat is wat we graag zien’

Eén uurtje is alles wat Max Verstappen nodig had om zichzelf tot de grote favoriet te bombarderen in Abu Dhabi - als hij dat niet op voorhand al was. In de simulatie van zowel de kwalificatie als de race leek het team van de wereldkampioen zijn zaakjes goed op orde te hebben. ,,De wagen voelde stabiel en dat is wat we graag zien.”

18 november