Monteurswissel bij Haas na mislukte pitstops

Toro Rosso sleutelt aan motor na problemen in Melbourne

11:51 Het seizoen in de Formule 1 is pas net begonnen, maar Toro Rosso moet nu al onderdelen van de motor vervangen. De Franse coureur Pierre Gasly viel vorige maand tijdens de openingsrace in Melbourne na dertien ronden uit vanwege problemen met zijn Honda-motor. De Japanse fabrikant heeft het probleem inmiddels gevonden, maar moest wel een aantal onderdelen van de hele aandrijving in de Toro Rosso vervangen.